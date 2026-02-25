Parlami Orlando all' OFF OFF Theatre

“La più lunga storia d’amore mai scritta” è una delle definizioni di “Orlando”, dedicato a Vita Sackville West con cui Virginia Woolf ebbe una lunga relazione amorosa. Da questo e altri scritti della scrittrice, nasce “Parlami Orlando” spettacolo firmato da Giuseppe Bucci (già regista di "Tom a là ferme", "In casa con Claude"), che dirigerà l’attore Salvatore Langella sul palco dell’OFFOFF Theatre, in scena da mercoledì 4 a venerdì 6 marzo. Virginia Woolf, rifugiata nella sua "stanza tutta per sé" rilegge un'ultima volta il suo romanzo prima di darlo alle stampe, rivivendone tutti i personaggi. "Orlando" è una delle opere più affascinanti, ironiche, profonde della letteratura inglese. Un'avventura che attraversa i secoli e temi suggestivi come la sessualità, il ruolo della donna nella storia, il patriarcato e l'omosessualità. "La più lunga storia d’amore mai scritta” è una delle definizioni di “Orlando”, dedicato a Vita Sackville West con cui Virginia Woolf ebbe una lunga relazione amorosa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Orlando a teatro: un omaggio a Virginia Woolf Una recensione e riflessione sullo spettacolo Orlando, con la regia di Andrea De Rosa, in scena al Teatro Astra di Torino. Una storia antica riletta da Virginia Woolf che, attraverso la metamorfosi del protagonista, r