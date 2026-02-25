Parlami Orlando all' OFF OFF Theatre

Da romatoday.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“La più lunga storia d’amore mai scritta” è una delle definizioni di “Orlando”, dedicato a Vita Sackville West con cui Virginia Woolf ebbe una lunga relazione amorosa. Da questo e altri scritti della scrittrice, nasce “Parlami Orlando” spettacolo firmato da Giuseppe Bucci (già regista di "Tom a là ferme", "In casa con Claude"), che dirigerà l’attore Salvatore Langella sul palco dell’OFFOFF Theatre, in scena da mercoledì 4 a venerdì 6 marzo. Virginia Woolf, rifugiata nella sua "stanza tutta per sé" rilegge un'ultima volta il suo romanzo prima di darlo alle stampe, rivivendone tutti i personaggi. "Orlando" è una delle opere più affascinanti, ironiche, profonde della letteratura inglese. Un'avventura che attraversa i secoli e temi suggestivi come la sessualità, il ruolo della donna nella storia, il patriarcato e l'omosessualità. "La più lunga storia d’amore mai scritta” è una delle definizioni di “Orlando”, dedicato a Vita Sackville West con cui Virginia Woolf ebbe una lunga relazione amorosa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Parlami Orlando: l’omaggio di Virginia Woolf all’amore universale

Leggi anche: Parlami d’amore, cara chat

Argomenti discussi: All’Off/Off Theatre Parlami Orlando, da Virginia Woolf dal 4 al 6 marzo; Stanno arrivando, all’Off Off di Roma; Cinquecento centri antiviolenza si mobilitano: manifestazione nazionale il 28 febbraio a Roma contro il DDL Bongiorno; Truffa delle tre campanella. In campo l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma.