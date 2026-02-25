Parkinson | intervento rivoluzionario ridà autonomia a donna dopo 15

In un ospedale del sud Italia, una donna di 61 anni ha riacquistato autonomia grazie a un intervento multidisciplinare che ha superato ostacoli tecnici e organizzativi. La paziente, affetta da Parkinson da quindici anni, aveva perso la capacità di deglutire e affrontava difficoltà crescenti nelle attività quotidiane. Oggi, 25 febbraio 2026, un team di specialisti dell'ospedale di Vasto ha realizzato un intervento che combina chirurgia, endoscopia e neurologia, restituendo alla donna la possibilità di gestire la sua vita con dignità. Il caso clinico è particolarmente significativo perché la paziente presentava un'ernia jatale, una condizione che rendeva impossibile il posizionamento tradizionale della Peg-J, la sonda necessaria per l'infusione continua di Duodopa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

