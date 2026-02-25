Parcheggio Mojano Assoluzione per tre imputati

Il tribunale ha assolto tre imputati coinvolti nel progetto del parcheggio Mojano di Assisi, dopo che la causa principale è stata la bancarotta fraudolenta di un’azienda che aveva gestito i lavori. La società aveva dichiarato fallimento durante la costruzione, bloccando i pagamenti e creando tensioni tra le parti. I giudici hanno ritenuto che non ci fossero prove sufficienti per condannare gli imputati, che ora possono riprendere le attività.

Si è conclusa con l'assoluzione dei tre imputati il processo relativo alla realizzazione del parcheggio Mojano di Assisi, e in particolare, alla contestata bancarotta fraudolenta di una delle aziende che si era occupata della realizzazione della struttura e della gestione, andata fallita nel corso dei lavori per il parcheggio stesso. Secondo l'accusa, i tre soci dell'azienda edile avrebbero distratto somme dall'azienda stessa con prestiti ai soci stessi e con operazioni finanziarie "di pura sorte o manifestatamente impudenti". Nel mirino degli inquirenti, la vendita di un immobile di Passignano sul Trasimeno e alcuni versamenti di denaro, in particolare la cessione di un credito vantato da una delle società dei tre a favore di una seconda azienda degli imputati, costituita poco prima dell'operazione finanziaria, per oltre 2,5 milioni di euro.