Parcheggio a Scossicci Progetto solo rinviato

Il progetto del parcheggio a Scossicci è stato sospeso perché il mandato dell’amministratore scadrà a maggio e i fondi necessari richiedevano investimenti significativi. La decisione deriva anche dal ritardo nelle pratiche burocratiche, che avrebbe impedito di completare tutto prima dell’estate. La priorità ora è rivedere le risorse e pianificare meglio il futuro dell’area. La questione rimane aperta, anche se al momento il progetto è solo rinviato.

© Ilrestodelcarlino.it - "Parcheggio a Scossicci. Progetto solo rinviato"

"In questa fase abbiamo accantonato il parcheggio, visto che il mio mandato scadrà a maggio e c'erano importanti investimenti da fare, tra l'altro la documentazione non sarebbe arrivata prima dell'estate. Ma il progetto non sarà buttato via: il nuovo consiglio di amministrazione lo potrà analizzare e, nel caso, portarlo avanti". A precisarlo è Federico Guazzaroni, presidente della Fondazione opere laiche lauretane e Casa Hermes, ossia l'ente che ha rinunciato alla realizzazione di un nuovo parcheggio a uso pubblico con capienza di 496 posti auto in località Scossicci, a Porto Recanati. L'opera rientrava nel più ampio progetto di recupero di un'area di 300 ettari, che prevede anche una pista ciclabile, un bosco e un'oasi per il bird watching con l'istituzione di una riserva naturale.