Paralimpiadi Milano Cortina | la Fiamma Paralimpica arriva a Piazza Duomo Il programma degli eventi

La Fiamma Paralimpica arriva a Piazza Duomo per celebrare l'inizio ufficiale dei Giochi di Milano Cortina 2026. La cerimonia, prevista oggi, coinvolge numerosi atleti e volontari, che partecipano alla staffetta con entusiasmo. La presenza della Fiamma rappresenta un simbolo di inclusione e determinazione. La folla si raduna lungo le vie principali per assistere a questo momento, che anticipa gli eventi più attesi delle Paralimpiadi.

Milano entra ufficialmente nel clima dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 25 febbraio, il cuore della città si prepara ad accogliere uno dei momenti più simbolici e attesi: l’arrivo della Fiamma Paralimpica in Piazza Duomo. Un appuntamento aperto a tutti, gratuito e carico di significato, che trasformerà il centro in una grande piazza di condivisione, sport e inclusione. L’evento in Piazza Duomo. Dalle ore 17.00 alle 19.30, Piazza del Duomo sarà il palcoscenico dell’accoglienza ufficiale della Fiamma. A partire dalle 17.30, spazio a momenti di intrattenimento e saluti istituzionali, in un’atmosfera pensata per coinvolgere cittadini, famiglie, appassionati di sport e curiosi che vogliono vivere in prima persona l’emozione che accompagna l’avvicinamento ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Funweek.it

