Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 | le carte azzurre tra sci alpino nordico e biathlon

Dieci giorni di gare, piste di casa e un medagliere tutto da costruire. Dal 6 al 15 marzo l’Italia paralimpica scende in campo con una squadra che mescola campioni affermati e giovani alla prima Olimpiade. Nello sci alpino le chance sono concrete e distribuite, nel nordico e biathlon Romele è l’uomo da seguire. Mancano pochi giorni all’apertura della fiamma paralimpica all’Arena di Verona e la macchina sportiva italiana è già in moto. Dal 6 al 15 marzo le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 chiamano a raccolta gli azzurri con un obiettivo dichiarato: sfruttare ogni vantaggio che giocare in casa può offrire. Piste conosciute, pubblico vicino, pressione da gestire. Chi saprà farlo avrà un’arma in più. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche:

Sci nordico e biathlon, le speranze di medaglia dell’Italia alle Paralimpiadi 2026: Giuseppe Romele il big

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, ammesse Russia e Bielorussia, 6 atleti per Mosca tra sci alpino, fondo e snowboard, 4 per Minsk

Olimpiadi Milano Cortina 2026, gli sport olimpici: neve e ghiaccio al centro dell'Italia

Temi più discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - Ultime notizie, orari e risultati; XIV Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Sabato 28 febbraio Trento accoglierà la Fiamma Paralimpica; Paralimpiadi Milano Cortina 2026 - Provvedimenti viabilistici / Notizie / Novità / Homepage; Milano-Cortina 2026, i convocati dell'Italia in tutti gli sport. 42 atleti e 3 guide.

Paralimpiadi invernali 2026, oggi a Milano arriva la fiamma: quando iniziano e cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Paralimpiadi invernali 2026, oggi a Milano arriva la fiamma: quando iniziano e cosa sapere ... tg24.sky.it

Paralimpiadi Milano Cortina 2026: i convocati dell’Italia sport per sportL'Italia ha annunciato nei giorni scorsi i nomi che prenderanno parte alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La delegazione azzurra sarà composta da 42 ... oasport.it

Piazza del Duomo aspetta la fiaccola delle paralimpiadi #Milano x.com

Tina e Milo: ecco chi sono le mascotte delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sono due ermellini delle Alpi, fratello e sorella. Tina, dal pelo chiaro, rappresenta le Olimpiadi. Milo, dal pelo bruno, è il volto delle Paralimpiadi. Un lavoro nato dal di - facebook.com facebook