Paralimpiadi l' arrivo della fiaccola in piazza Duomo

Il capoluogo lombardo, che ospiterà le gare di Para ice hockey presso la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, ha accolto la Fiamma Paralimpica sul palco di piazza Duomo al termine di una staffetta che ha visto protagonisti 49 tedofori. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano Cortina: la fiamma delle Paralimpiadi arriva in piazza Duomo a MilanoLa fiamma delle Paralimpiadi è arrivata in piazza Duomo a Milano dove verrà anche acceso il braciere. Un viaggio, che coinvolgerà 501 tedofori, partito dal Regno Unito prima dell'approdo in Italia, a ... ansa.it

Paralimpiadi 2026, arrivo fiamma in piazza DuomoAlla cerimonia erano presenti, tra gli altri, Martina Riva, assessore allo Sport del Comune di Milano e Ivan Bolserini, delegato del Cip (Comitato Italiano Paralimpico). In piazza una folla numerosa e ... varesenoi.it

L'accensione della Fiamma paralimpica e l'arrivo in serata a Torino. #Paralimpiadi #MilanoCortina2026 x.com

Verso le Paralimpiadi di Milano-Cortina: a Torino prima tappa della fiamma paralimpica. Ad accendere il braciere in piazza Castello è stata la nuotatrice torinese Carlotta Gilli. Il viaggio della fiaccola proseguirà fino al 6 marzo con l'arrivo all'Arena di Verona pe - facebook.com facebook