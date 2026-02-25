La Fiamma Paralimpica è arrivata in piazza Duomo per l'accensione del braciere, in occasione del passaggio della fiaccola a Milano. La Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026 è stata accesa ieri a Stoke Mandeville, nel Regno Unito, luogo simbolo e culla del movimento paralimpico. Il viaggio italiano durerà 11 giorni, coinvolgerà 501 tedofori e toccherà i territori di Milano Cortina 2026. Sul palco sono saliti anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il vicepresidente del Coni Diana Bianchedi e il presidente del Cip Luca Pancalli che si è detto "felice di aver portato tutti questi atleti e aver fatto un'esperienza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paralimpiadi, la fiamma è arrivata in piazza Duomo: acceso il braciere

Milano Cortina, la fiamma in Piazza Duomo: acceso il braciereL’arrivo della fiamma olimpica a Milano si è concluso con l’accensione del braciere in Piazza Duomo.

Acceso il braciere olimpico a Piazza Duomo. Stasera la cerimonia d'apertura a San SiroAGI - La Fiamma olimpica è arrivata a piazza Duomo a Milano davanti a migliaia di persone, portata dall'étoile Nicoletta Manni.

Paralimpiadi, la fiamma arrivata in piazza Duomo: acceso il braciere

Temi più discussi: XIV Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Sabato 28 febbraio Trento accoglierà la Fiamma Paralimpica; La fiamma per le Paralimpiadi arriva a Milano: la tappa in piazza Duomo; La Fiamma Paralimpica accende Torino e inaugura il conto alla rovescia verso i Giochi Milano Cortina; Paralimpiadi: 20 anni di partnership con Allianz. Parte il Viaggio della Fiamma.

Milano Cortina: la fiamma delle Paralimpiadi arriva in piazza Duomo a MilanoLa fiamma delle Paralimpiadi è arrivata in piazza Duomo a Milano dove verrà anche acceso il braciere. Un viaggio, che coinvolgerà 501 tedofori, partito dal Regno Unito prima dell'approdo in Italia, a ... ansa.it

Paralimpiadi, la fiamma arrivata in piazza Duomo: acceso il braciereLa Fiamma Paralimpica è arrivata in piazza Duomo per l'accensione del braciere, in occasione del passaggio della fiaccola a Milano. La Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026 è stata accesa ieri a S ... video.corriere.it

#Paralimpiadi La fiamma arriva a Milano! Partita da Stoke Mandeville, in Inghilterra, dove nel 1948 è nato il movimento paralimpico, la torcia ha finalmente acceso il braciere allestito in Piazza Duomo, alla presenza del Presidente Attilio Fontana Si inaugura - facebook.com facebook

Milano Cortina: la fiamma delle Paralimpiadi arriva in piazza Duomo a Milano. Viaggio partito dal Regno Unito attraverserà l'Italia fino a Verona #ANSA x.com