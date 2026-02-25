Paolini interrompe il TG1 | Carlo Conti è bisessuale la risposta del conduttore fa ridere Sanremo

Durante i preparativi per la 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026, la diretta del TG1 è stata brevemente interrotta da Gabriele Paolini, noto disturbatore televisivo. Mentre l’inviato Francesco Maesano era in collegamento da Palazzo Chigi, Paolini ha urlato a sorpresa “ Carlo Conti è bisessuale ”, tentando anche di mostrare un cartello. L’operatore ha reagito stringendo l’inquadratura sull’inviato, mentre la conduttrice Laura Chimenti ha definito l’intervento “ il solito disturbatore che non ci fa fare il nostro lavoro ”, riprendendo immediatamente la linea senza ulteriori interruzioni. La vicenda non è passata inosservata: sui social l’incursione è stata subito commentata, con molti utenti che hanno ironizzato sull’ennesima apparizione di Paolini, celebre per le sue interruzioni impreviste in diretta televisiva. La brevità dell’episodio non ha però impedito di attirare attenzione, evidenziando quanto la figura del disturbatore sia ormai riconosciuta negli ambienti televisivi e online. 🔗 Leggi su Screenworld.it

