Panchina granata in bilico | la strategia dei cambi e la sfida di D' Aversa

Il periodo recente del Torino evidenzia una costante ricerca di stabilità tecnica, accompagnata da cambi di guida sportiva che segnano cicli evidenti di crisi e rinascita. L’analisi riporta i moments chiave, le scelte decisive e gli esiti legati a una gestione che tenta di armonizzare identità di squadra, pressing competitivo e necessità di risoluzione immediata. La cronistoria recente parte con l’episodio di gianni de biais: esonero a tre giorni dall’avvio della stagione 200607, sostituito da alberto zaccheroni per poi essere richiamato in chiusura di campionato per centrare la salvezza. Da quel momento prese forma un pattern Ricorrente tra cambio e ritorno, che mise in evidenza la difficoltà di costruire continuità tecnica in condizioni di crisi. Il ciclo inaugurale vide confrontarsi De Biasi e w alter novellino, con una serie di decisioni alternative che aprirono una strada marcada da soluzioni d’emergenza e tentativi di raddrizzare una rotta complicata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

