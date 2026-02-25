Pallets riparati senza autorizzazione | cinque denunciati e un autocarro sequestrato

Cinque persone denunciate alla Procura di Bergamo, un autocarro sequestrato insieme al carico e sanzioni amministrative per diverse irregolarità. È questo il bilancio dei controlli eseguiti nel mese di febbraio dal gruppo carabinieri Forestale di Bergamo nella filiera del legno: dalle aziende di lavorazione fino ai trasporti su strada, con verifiche mirate sulle imprese del settore imballaggi e pallets distribuite prevalentemente nella pianura bergamasca. L’attività ha coinvolto il Nucleo Investigativo Polizia Ambientale e Forestale, con il supporto dei nuclei carabinieri Forestale di Curno e Grumello del Monte. Otto in tutto le aziende controllate. In tre casi è stata accertata un’ illecita gestione di rifiuti: veniva svolta attività di “riparazione” senza autorizzazione di pallets fuori uso scartati da precedenti detentori e quindi qualificati come rifiuti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche:

Trasporta 400 kg di rifiuti senza autorizzazione e finisce nei guai. Sequestrato autocarro

Rifiuti speciali nell’autocarro senza autorizzazione: sequestro e denuncia della guardia costiera