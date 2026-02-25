Pallets e imballaggi nel mirino dei Forestali | cinque denunce e un mezzo sequestrato

I CONTROLLI. In otto aziende della pianura bergamasca: irregolarità su gestione rifiuti ed emissioni. Verifiche anche contro il mercato nero, nessun caso di ricettazione accertato. Controlli serrati nel mese di febbraio da parte del Gruppo Carabinieri Forestale di Bergamo nelle aziende specializzate in imballaggi e pallets, concentrate soprattutto nella pianura bergamasca. In campo il Nucleo investigativo di Polizia ambientale e forestale (Nipaf), con il supporto dei Nuclei di Curno e Grumello del Monte. Otto le aziende ispezionate: in tre casi è stata accertata un’illecita gestione di rifiuti per attività di «riparazione» di pallets fuori uso, considerati a tutti gli effetti rifiuti e trattati senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

