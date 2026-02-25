Pallacanestro Rlc Sconfitta per un punto

La Pallacanestro Femminile Prato ha perso di un punto contro una squadra rivale, a causa di un tiro sbagliato negli ultimi secondi. La squadra di Fabrizio Biondi ha combattuto fino alla fine, ma non è riuscita a ribaltare il risultato. La sconfitta rappresenta il quinto ko consecutivo e lascia i tifosi delusi. I giocatori si preparano ora per la prossima partita, sperando di cambiare rotta.

Niente da fare per la Pallacanestro Femminile Prato in occasione della 16° giornata di serie B. La formazione allenata da Fabrizio Biondi incappa nel quinto stop consecutivo, uscendo dal parquet della Toscanini con l'amaro in bocca. Già, perché le laniere devono arrendersi di fronte al Golfo Piombino di appena una lunghezza, con il match che va in archivio sul 63-64. Billi e compagne possono recriminare soprattutto pensando ai tantissimi errori ai tiri liberi (922). Venendo alla cronaca della gara, quella della RLC Sistemi è una partenza contratta. Al termine del primo periodo, le ospiti conducono per 15-25, con la difesa di casa che concede troppo spazio dall'arco dei tre punti e soffre a rimbalzo.