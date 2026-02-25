Palestra della memoria è sold out | Partecipano cinquanta persone

La palestra della memoria ha registrato il tutto esaurito con cinquanta partecipanti, dopo il lancio del progetto ideato dall’Associazione Alzheimer Francesco Mazzuca OdV. La causa è l’interesse crescente verso iniziative per stimolare le capacità cognitive degli anziani. La partecipazione massiccia dimostra come molte persone cerchino attività utili in un contesto sociale sempre più frammentato. I posti disponibili sono stati rapidamente prenotati, lasciando poche possibilità di iscrizione.

Il progetto "La palestra della memoria", ideato dall'Associazione Alzheimer Francesco Mazzuca OdV in collaborazione con il Centro sociale APS "Ugo Bassi" e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, presentato ieri, è - come dice il presidente dell'Associazione Renato Mazzuca - un "segno della sensibilità, in un una società sempre più disgregata e con meno punti di riferimento". L'iniziativa, lanciata lo scorso mercoledì e da oggi attiva a tutti gli effetti, "vedrà - raccontano le dottoresse Brunelli e Tinarelli - la partecipazione di 48 persone, oltre il doppio rispetto alle aspettative, divise in due gruppi, che si incontreranno a settimane alterne per partecipare ad attività di stimolazione cognitiva a scopo di prevenzione, per allenare memoria, attenzione, ragionamento e linguaggio".

“Qui e ora, caffè!“. Palestra della memoria tra chiacchiere e giochi: "È una forma di cura"Un pomeriggio tranquillo in una palestra della memoria, tra chiacchiere e giochi.

