Palestina l’Italia intensifica la cooperazione

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) chiarisce che i programmi di cooperazione allo sviluppo destinati a Paesi come Cuba e, soprattutto, alla Palestina non subiranno alcuna interruzione. Al contrario, per quanto riguarda la Palestina, è prevista un’intensificazione delle iniziative. La precisazione arriva a seguito della riunione del Tavolo tecnico di confronto MAECI-Regioni, svoltasi ieri, durante la quale il Direttore Generale della Cooperazione ha affrontato anche il tema di due progetti relativi a Cuba e Palestina presentati dall’ANCI. Secondo quanto emerso, tali progetti dovranno essere reindirizzati alle singole Regioni, individuate come enti competenti per l’avvio formale delle iniziative. Il Ministero sottolinea inoltre che un esponente regionale avrebbe interpretato in maniera errata le informazioni fornite nel corso dell’incontro. Sul piano dei numeri, la cooperazione italiana risulta già ampiamente attiva in entrambi i contesti. 🔗 Leggi su Follow.it

Iran, l’Italia chiude il consolato a Teheran: lo scontro sui pasdaran si intensificaL’Italia ha deciso di chiudere il suo consolato a Teheran dopo le ultime tensioni con l’Iran.

Vertice Italia-Sud Corea: Meloni e Lee rafforzano la cooperazioneIl vertice Italia-Sud Corea si è concluso a Seul, con l'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente Lee Jae Myung.