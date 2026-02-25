Palermo concerto neomelodico vietato in sala scommesse | licenze sospese e foglio di via per l' artista

Il questore di Palermo, Vito Calvino, ha sospeso le licenze di una sala scommesse e allontanato un artista dopo un concerto neomelodico non autorizzato. La causa è stata l’esibizione improvvisata in un locale che non aveva ottenuto le necessarie autorizzazioni. Durante l’evento, decine di clienti si sono radunati, creando confusione e rischi per la sicurezza pubblica. Le autorità hanno deciso di intervenire immediatamente per tutelare l’ordine pubblico.

Il questore di Palermo, Vito Calvino, dopo uno spettacolo abusivo tenuto all'interno di una sala scommesse cittadina, ha adottato il provvedimento della sospensione delle licenze per il titolare della sala giochi e quello del foglio di via per il cantante che si è esibito. Lo scorso 14 gennaio, il locale, così come ampiamente raccontato dai social, era stato adattato a location per l'esibizione di un neomelodico. L'esibizione dell'artista, di origini partenopee, si era svolta su un palco appositamente allestito, con l'ausilio di casse e strumentazione musicale, e tra il folto pubblico, in piedi o seduto attorno a tavolini o ancora affacciato a un soppalco del locale, c'erano due palermitani in passato destinatari di sentenze definitive di condanna per reati mafiosi.