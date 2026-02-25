Palazzo Marino si tinge dei colori della bandiera Ucraina | quattro anni dall' inizio della guerra

Palazzo Marino si illumina di giallo e blu per celebrare i quattro anni dall'inizio del conflitto in Ucraina. La scelta dei colori rappresenta la solidarietà con il popolo ucraino e richiama l’attenzione sulla situazione nel Paese. Questa decisione ha attirato l’attenzione di molti passanti, che si sono fermati a osservare lo spettacolo luminoso. La città continua a mostrare il suo sostegno attraverso gesti simbolici come questo.

L'iniziativa per continuare a chiedere una pace 'giusta' per il Paese. Elena Buscemi da Odessa fa sapere che gli allarmi sono frequenti e la situazione è tesa A distanza di quattro anni dallo scoppio della guerra in Ucraina, Palazzo Marino si è illuminato di giallo e blu, i colori della bandiera in segno di vicinanza al popolo invaso dalla Russia. L'iniziativa arriva dall'ufficio di presidenza del Consiglio comunale con l'obiettivo di continuare a chiedere la pace 'giusta' per il Paese. Le immagini sono state pubblicate anche dal sindaco di Milano, Beppe Sala, che sui social ha aggiunto un commento: "I stand with Ukraine".