Palazzina emergenze si tagliano 53 alberi

La decisione di abbattere 53 alberi per costruire la nuova palazzina delle emergenze ha provocato accese proteste. La scelta deriva dalla necessità di ampliare le strutture dell’ospedale Profili, ma ha incontrato l’opposizione dei residenti e del comitato ambientalista. Mentre alcuni vedono nell’intervento un passo avanti per la sanità, altri denunciano un danno irreparabile al verde pubblico. La discussione si infiamma tra sostegni e critiche, lasciando aperto il dibattito.

Il futuro dell'ospedale Profili entra nel vivo, ma non senza scatenare una tempesta di polemiche. Sono appena partite le operazioni preliminari per la realizzazione della nuova palazzina delle emergenze e la città si spacca: se da un lato si celebra l'arrivo di una struttura d'avanguardia, dall'altro esplode la protesta per quello che il comitato 'Salviamo i tigli' definisce un vero e proprio "ecocidio urbano". Il grido d'allarme dei cittadini e degli attivisti è arrivato puntuale non appena le recinzioni del cantiere hanno iniziato a delimitare l'area del parcheggio ospedaliero. In una nota al vetriolo, il comitato denuncia l'impatto ambientale dell'opera: "Eravamo in attesa dell'inizio dei lavori per la rotatoria all'incrocio dell'ospedale dopo il repentino taglio dei tigli che dovevano essere 9, ma grazie alla nostra mobilitazione sono diventati 6.