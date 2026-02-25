Tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo. Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, presenti Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Tra i Big 15 dei 30 artisti in gara, sottoposti al giudizio del pubblico con il Televoto (50%) e della Giuria delle Radio (50%). Sul palco anche le 4 canzoni in gara tra le Nuove Proposte. Svelate le canzoni rimane alta l'attenzione sui look dei protagonisti. Per un evento così importante i cantanti si affidano a professionisti che curano, in ogni dettaglio, gli outfit delle serate. Dalle scelte degli stylist ai brand in mostra: le pagelle dei look dei conduttori e dei cantanti in gara. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pagelle look Sanremo, Fogliati (8) perde i gioielli, Meta (4) come uno gnomo, Levante (8) marina. I voti

Leggi anche: Pagelle look Sanremo, Yaman (8) è estate, Levante (7) essenziale, Fedez (9) promosso, Meta (9) poetico. I voti

Leggi anche: Pagelle look Sanremo, Yaman (8) è estate, Levante (7) essenziale, Fedez e Masini non deludono (9). I voti

Temi più discussi: Sanremo 2026, i bozzetti dei look di Conti, Pausini e Fogliati: la sfida della moda all'Ariston; Sanremo 2026, chi veste chi? Le anticipazioni sui look: Laura Pausini omaggia Giorgio Armani, Mara Sattei in Westwood e Fedez in Jil Sander; Chi è l'attrice Pilar Fogliati, co-conduttrice a Sanremo 2026. FOTO; Le pagelle della prima serata di Sanremo. Ermal Meta e Gaza: 8. Arisa Disney: 5. Pravo leggenda: 7.

Pagelle look Sanremo, Achille Lauro (10) bello e dannato, Fogliati (8) perde i gioielli. I votiTutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo. Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, presenti Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Tra i Big 15 dei 30 artisti in gara, ... ilmattino.it

Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata. Patty Pravo teatro e musica (8), LDA e Aka7Even gasatissimi (5,5), Nigiotti vola (7,5)Dopo il debutto di martedì sera, Carlo Conti e Laura Pausini tornano sul palco dell'Ariston per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: al loro fianco, come co-conduttori, ... ilgazzettino.it

Le pagelle dei look dei protagonisti - facebook.com facebook

Sanremo 2026, ma come ti vesti Le pagelle ai look della prima serata x.com