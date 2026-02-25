Padova | 1,5 milioni per il nuovo centro ecologico all’Arcella

Un investimento di 1,5 milioni di euro ha portato alla creazione di un nuovo centro ecologico all’Arcella, quartiere di Padova con circa 40.000 abitanti. La causa di questa iniziativa deriva dall’esigenza di migliorare la raccolta differenziata e ridurre l’impatto ambientale nella zona. Il centro, dotato di moderne attrezzature, mira a facilitare la gestione dei rifiuti e coinvolgere attivamente la comunità locale. La sua apertura rappresenta un passo concreto per la sostenibilità della città.

Un investimento da 1,5 milioni per la transizione ecologica. Il nuovo centro di raccolta rifiuti all’Arcella, quartiere di Padova dove vivono circa 40.000 persone, rappresenta un passo concreto verso la transizione ecologica della città. L’investimento complessivo di 1,5 milioni di euro, di cui 1 milione provenienti dal PNRR, ha permesso la realizzazione di una struttura moderna e funzionale, situata in via Jacopo D’Avanzo. La progettazione ha previsto criteri di sostenibilità e sicurezza, con pannelli fotovoltaici per il fabbisogno energetico e un sistema di videosorveglianza. L’inaugurazione, avvenuta il 24 febbraio, ha la presenza di Massimo Buiatti, direttore Servizi Ambientali di AcegasApsAmga, che ha sottolineato l’importanza del progetto per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Arcella, inaugurato il nuovo centro rifiuti: sarà in funzione dal 3 marzoIl nuovo centro di raccolta rifiuti di via Jacopo D’Avanzo all’Arcella apre le sue porte il 3 marzo, dopo la cerimonia di oggi, 24 febbraio.

All'Arcella il nuovo centro di raccolta: «Un servizio di prossimità ai circa 40.000 residenti»L’apertura del nuovo centro di raccolta all’Arcella deriva dalla crescente esigenza di gestire meglio i rifiuti dei circa 40.

