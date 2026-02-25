paco de rosa emozioni e legami oltre il set

Un racconto tra dignità, memoria e solidarietà dove Paco De Rosa porta sullo schermo una storia che invita il pubblico a riflettere sul valore della donazione e dei legami che resistono al tempo Non è solo cinema, è una missione civile quella che vede Paco De Rosa tra i protagonisti de “L’invisibile filo rosso”. L’attore, noto per la sua capacità di spaziare con naturalezza tra i generi, affronta qui una prova d’attore matura, calandosi in una narrazione che esplora il confine sottile tra la perdita e il dono. Il film (attualmente nelle sale italiane) non si limita a raccontare una storia, ma si fa portavoce di una tematica fondamentale: l’importanza della donazione degli organi e della solidarietà umana. Paco De Rosa interpreta un personaggio chiave che accompagna lo spettatore attraverso i meandri di un’emozione autentica, lontana dai cliché, contribuendo a sdoganare con delicatezza il racconto della malattia sul grande schermo e noi lo abbiamo incontrato per voi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

