Ospedale San Giovanni Bosco favori al clan Contini | 4 misure cautelari tra cui un avvocato

Ricoveri irregolari all'ospedale San Giovanni Bosco, false certificazioni e truffe assicurative: Carabinieri e Guardia di Finanza eseguono un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della DDA di Napoli. Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di quattro persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso aggravata dal carattere armato e di numerosi altri reati. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia ed è stato eseguito dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli. Tre destinatari sono stati raggiunti dalla misura, mentre per un quarto soggetto le operazioni risultano ancora in corso. Secondo quanto ricostruito, sfruttando la forza intimidatrice del sodalizio criminale, il clan avrebbe gestito di fatto bar, buvette e distributori automatici presenti nel nosocomio. 🔗 Leggi su 2anews.it

