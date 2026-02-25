Ospedale San Giovanni Bosco a Napoli controllato dal clan Contini 4 arresti | ex poliziotto tra i 76 indagati

Il clan Contini avrebbe esercitato per anni un controllo su servizi, attività economiche e perfino sui ricoveri dei pazienti dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. È quanto emerge dalle indagini di carabinieri e Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sulle infiltrazioni della camorra nella Sanità. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto quattro misure cautelari, di cui tre già eseguite, nei confronti di tre presunti affiliati dell’organizzazione criminale e di un avvocato ritenuto vicino al sodalizio. In tutto risultano indagate 76 persone. L’ombra della camorra Contini sull’ospedale di Napoli Gli inquirenti descrivono un sistema articolato che avrebbe consentito al clan Contini di condizionare diversi settori dell’ospedale napoletano. Il gruppo criminale sarebbe riuscito a gestire alcune attività interne alla struttura – tra cui il servizio bar e i distributori automatici – evitando il pagamento dei canoni di locazione dovuti all’Asl e utilizzando utenze elettriche senza regolare autorizzazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

