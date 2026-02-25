Ospedale in mano ai bos 4 arrestati

Il clan di camorra Contini controlla l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli a causa di minacce, prestanomi e collusioni. Le forze dell’ordine hanno arrestato quattro persone coinvolte in attività illegali che influenzano la gestione del nosocomio. Le indagini hanno portato alla scoperta di rapporti illeci tra alcuni operatori sanitari e il gruppo criminale, rafforzando i sospetti di un’intensa presenza mafiosa all’interno della struttura. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio.

07.06 07.06 Ospedale in mano ai boss, 4 arrestati05.00 Trump:"Iran non avrà mai arma nucleare"04.12 Trump:Venezuela è nostro amico-alleato03.23 Trump al Congresso: Our country is back03.05 Trump: derubati per anni, America First03.05 Attesa per discorso di Trump al Paese01.52 Sanremo,la top five della prima serata00.46 Usa:abbordata petroliera,violava blocco "MARE FUORI 6", i primi 6 episodi dal 4 marzo su RaiPlay - Dall’11 marzo ore 21:20 su Raidue, vai all'articolo e alle clip 1 e 2 Cultura e Spettacolo p.426 IO CI VADO:FILM - "RENTAL FAMILY – Nelle vite degli altri", vai all'articolo e al trailer TEATRO - "PARADISIUM", vai all'articolo e al trailer FESTIVAL - "CAPODANNO CINESE 2026", vai all'articoloMUSEO - "MESSNER MOUNTAIN MUSEUM”, vai all'articolo p. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Ospedale in mano ai boss, 4 arrestati

“Mano nella mano con babbo natale": regali e speranza all’Ospedale dei BambiniUna mattina di gioia e solidarietà ha coinvolto l’Ospedale dei Bambini durante la seconda edizione di “Mano nella mano con Babbo Natale”.

She Thought Class Divide Made Love Impossible—But the Billionaire Heir Chased Her Back Into His Arms

Argomenti discussi: Ospedale in mano ai boss, 4 arresti a Napoli; Il cardinale di Napoli in ospedale da Domenico per l'estrema unzione: Mi sentivo molto vicino a lui. Essere qui è il senso della mia vita; A Verona un nuovo modello organizzativo per gli ospedali Aoui a misura di paziente; Ubriaco si schianta con l’auto e poi fugge dall’ospedale.

Ponte a Niccheri Pass. Mano tesa ai disabiliPer chi ha difficoltà cognitive, sensoriali o fisiche, una visita in ospedale può diventare un percorso a ostacoli. E non si parla di barriere architettoniche, quanto di difficoltà a entrare in un amb ... lanazione.it

Dolore, formicolii o difficoltà nei movimenti della mano Il chirurgo della mano è lo specialista che si occupa di diagnosticare e trattare patologie come: Sindrome del tunnel carpale Dito a scatto Cisti, traumi e fratture Problemi ai tendini e ai nervi - facebook.com facebook