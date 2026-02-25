Ospedale di Terni tre giorni di lavori per il parcheggio di viale VIII Marzo

Da domani, giovedì 26 febbraio, e per i prossimi tre giorni sono in programma i lavori in viale VIII Marzo a Terni per la realizzazione di centottanta posti auto a servizio dell’azienda ospedaliera Santa Maria. Gli interventi rientrano nell’ambito della convenzione tra ospedale e Usl Umbria 2 per la concessione d’uso di una parte dell’area a ridosso della struttura sanitaria. Interesseranno una superficie di circa tremila metri quadrati e avranno un costo di seimila e trecento euro. A metà dell’ottobre 2025, la zona a nordovest dell’ospedale era invece stata interessata da un cantiere per la realizzazione di venti nuovi posti auto con un investimento complessivo pari a circa trentamila euro. TerniToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

