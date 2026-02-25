Osio Sotto Ilacqua alla guida della stazione dei carabinieri dal 18 gennaio

Osio Sotto. Dal 18 gennaio ha preso le redini della locale Stazione dei carabinieri. Laureato in giurisprudenza, oltre vent’anni di servizio nell’Arma, il maresciallo Antonino Ilacqua arriva da un’esperienza maturata in Sicilia, tra Monreale e Palermo, dove ha operato come capo equipaggio del Nucleo Radiomobile. Nel suo percorso professionale ha preso parte a operazioni contro la criminalità predatoria, a indagini sul furto di veicoli e a un’inchiesta sullo sfruttamento della prostituzione che ha portato all’arresto di due cittadini nordafricani e alla chiusura di un centro massaggi illegale. Trasferito in provincia di Bergamo nel giugno scorso, Ilacqua ha indirizzato l’attività della Stazione sul contrasto allo spaccio e ai reati contro la persona. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

