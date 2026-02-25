Oroscopo di Branko di oggi 25 febbraio 2026 | le stelle segno per segno ??

Le previsioni astrologiche del 25 febbraio 2026 con focus su sentimenti, carriera e nuove opportunità per tutti i segni zodiacali.??? Le stelle di oggi invitano a non farsi guidare solo dall’emotività. La Luna amplifica intuizioni e stati d’animo, mentre i pianeti spingono molti segni a fare chiarezza nei rapporti e a definire meglio obiettivi professionali. È una giornata utile per sistemare questioni rimaste in sospeso. paolo fox Energia in ripresa. In amore evita reazioni impulsive, sul lavoro arrivano segnali incoraggianti. Giornata positiva per i sentimenti. Attenzione però alle spese o a questioni economiche da chiarire. Qualche tensione da gestire. Meglio non alimentare polemiche e concentrarsi su ciò che conta. Intuito forte e sensibilità accentuata. Possibili incontri interessanti e novità lavorative. Determinazione in crescita. In amore servono chiarimenti sinceri, nel lavoro puoi metterti in luce. 🔗 Leggi su Zon.it

