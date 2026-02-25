Orlandina Basket | accordo raggiunto con Patrick Gatti

Una comunicazione ufficiale rende noto l’esito della risoluzione del contratto tra Infodrive Capo d’Orlando e l’atleta Patrick Gatti. Protagonista della storica promozione nella stagione 20232024, l’avvicendamento segna la fine di un periodo di stretta collaborazione che dura da quasi tre annate. Il club esprime riconoscenza per l’apporto fornito dall’atleta e formula i migliori auguri per il proprio percorso, sia sul piano personale sia professionale, in una fase di transizione che apre nuove opportunità. La comunicazione ufficiale del sodalizio evidenzia la conclusione consensuale del rapporto contrattuale con patrick gatti. L’interruzione della collaborazione si giustifica con il conseguimento degli obiettivi comuni e con la chiusura di un capitolo significativo, caratterizzato da un contributo determinante al successo della squadra durante la stagione della promozione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Leggi anche:

Napoli Basket, accordo raggiunto con Ed Croswell

Basket: la guardia (in uscita da Trapani) ha raggiunto l’accordo con la Pallacanestro Reggiana. Rossato verso il debutto a Udine. Trapani out, la classifica migliora