Opposizione russa dopo Navalny | tra esilio divisioni e repressione

A due anni dalla morte di Aleksej Navalny, l’opposizione russa continua a fare i conti con un vuoto che non è stato colmato. In un’intervista realizzata da Rainews, la professoressa Mara Morini, docente di Scienza Politica all’Università di Genova ed esperta di Russia, analizza le fragilità del campo anti-putiniano, tra frammentazione interna, dissidenza in esilio e prospettive future. Un vuoto di leadership difficile da colmare. Secondo Morini, la scomparsa di Navalny ha lasciato un vuoto che, a oggi, non è stato riempito. Le ragioni sono molteplici. Innanzitutto, un problema strutturale dell’opposizione extra-parlamentare, storicamente frammentata fin dagli anni Novanta in piccoli gruppi segnati da ambizioni personali e piattaforme politiche disomogenee. Emblematico il caso della competizione tra le forze antiputiniane come l’Unione delle Forze di destra e Jabloko, che non hanno mai costruito una coalizione capace di superare la soglia di sbarramento alla Duma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Navalny, due anni dopo: la madre chiede giustizia, l’opposizione russa cerca una nuova via tra repressione e memoria.Due anni dopo la morte di Navalny in una colonia penale russa, la madre dell’oppositore si presenta davanti alle telecamere per chiedere ancora una volta giustizia, mentre l’opposizione cerca di trovare un modo per mantenere viva la memoria di lui tra repressione e resistenza.

Leggi anche: Myanmar, seggi aperti tra repressione e opposizione al bando: esclusa Suu Kyi

Temi più discussi: Opposizione russa dopo la morte di Navalny: tra esilio e divisioni; Alexei Navalny, due anni fa la morte dell'oppositore politico russo: chi era; Video. Russia ricorda la tomba di Navalny tra nuove prove di avvelenamento; Milano non dimentica Navalny: commemorazione nel secondo anniversario della morte.

Opposizione russa dopo Navalny: tra esilio, divisioni e repressioneA due anni dalla morte di Aleksej Navalny, l’opposizione russa continua a fare i conti con un vuoto che non è stato colmato. In un’intervista realizzata da ... thesocialpost.it

Opposizione russa dopo la morte di Navalny: tra esilio e divisioniProfessoressa Morini, dopo la morte di Aleksej Navalny quale vuoto si è aperto nell’opposizione russa e perché è così difficile trovare un erede con pari capacità di leadership? A due anni di distan ... msn.com

Una nuova analisi tossicologica condivisa da diversi paesi accusa il Cremlino di aver usato la sostanza per avvelenare il leader dell’opposizione russa. x.com

Il veleno del piccolissimo anfibio originario di Ecuador e Perù usato per eliminare il leader dell’opposizione russa in prigione Leggi l'articolo #ranafrecce - facebook.com facebook