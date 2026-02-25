Operazione Cash Back | un miliardo sequestrato 281 denunciati e tre

Un miliardo di euro congelato: il tesoro nascosto della rete criminale La Guardia di Finanza di Senigallia ha sventato un vasto sistema di frodi fiscali e riciclaggio internazionale, con un colpo da 5 miliardi di euro. L'operazione Cash Back, coordinata dalla Procura di Ancona, ha portato a 281 denunce e tre arresti, con sequestri per oltre un miliardo di euro tra Italia ed estero. L'indagine, condotta dalla Tenenza di Senigallia, ha smantellato una rete criminale sofisticata e ramificata, operante su scala nazionale e internazionale. Le attività illegali coinvolgevano un giro di denaro impressionante, con transazioni che superavano i 5 miliardi di euro. Tra i denunciati, tre sono finiti in carcere, mentre i sequestri hanno colpito beni per oltre un miliardo di euro. L'operazione rappresenta un duro colpo alle organizzazioni criminali che sfruttano il sistema finanziario per riciclare denaro sporco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

