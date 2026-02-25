Operazione alta tensione in appello il processo sui furti di energia e le tangenti agli ispettori Enel
La sentenza di primo grado era stata emessa il 10 marzo dell’anno scorso dai giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato. I difensori degli imputati hanno impugnato il verdetto. Tra i legali che hanno presentato ricorso figurano, fra gli altri, gli avvocati Calogero Meli, Stefano Catuara, Gerlando Virone, Calogero Sferrazza, Salvatore Manganello, Nicolò Grillo e Diego Giarratana. Nel processo figura anche Giovanni Trupiano, morto dopo la condanna a otto anni di reclusione: la moglie ha impugnato la sentenza nella qualità di erede. A seguire, sei anni e quattro mesi erano stati inflitti a Domenico La Porta, 71 anni, di Naro, entrambi ispettori Enel accusati di avere intascato mazzette per coprire i furti di corrente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
