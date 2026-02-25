Operazione alta tensione in appello il processo sui furti di energia e le tangenti agli ispettori Enel

La sentenza di primo grado era stata emessa il 10 marzo dell’anno scorso dai giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato. I difensori degli imputati hanno impugnato il verdetto. Tra i legali che hanno presentato ricorso figurano, fra gli altri, gli avvocati Calogero Meli, Stefano Catuara, Gerlando Virone, Calogero Sferrazza, Salvatore Manganello, Nicolò Grillo e Diego Giarratana. Nel processo figura anche Giovanni Trupiano, morto dopo la condanna a otto anni di reclusione: la moglie ha impugnato la sentenza nella qualità di erede. A seguire, sei anni e quattro mesi erano stati inflitti a Domenico La Porta, 71 anni, di Naro, entrambi ispettori Enel accusati di avere intascato mazzette per coprire i furti di corrente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche:

Milano Cortina 2026, l’energia che resta: il piano Enel tra alta quota, sostenibilità e infrastrutture da record

Operazione Nebrodi, scarcerato Calogero Barbagiovanni: attesa per il nuovo processo d’appello

Argomenti discussi: Operazione Sand Wraith: uscita contenuti stagione di lancio globale; Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump; Scontri e violenze ProPal a Torino: cinque antagonisti ai domiciliari; Maxi sequestri di cocaina tra Corsico e Rozzano: tre arresti nel weekend.

Buonasera, un consiglio oggi ho litigato con Enel distribuzione per l'ennesima volta, per alta tensione 253/260 V. Il mio impianto va in blocco proprio nei orari di punta, 10,30 / 13,30.. Ho già fatto fare i rilievi con lo strumento per 10 gg, ed hanno accertato l'ano - facebook.com facebook