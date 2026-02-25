Operaio pubblica 20 video su TikTok nei quali offenda l'azienda | licenziato Guadagnava 2.300 al mese

Un operaio di un'azienda di San Lazzaro di Savena (Bologna) è stato licenziato dopo aver pubblicato 20 video sui social in cui criticava l’azienda e mostrava macchinari e loghi durante il lavoro. Si è difesa definendoli una goliardata, ma tribunale di Bologna ha confermato il provvedimento: "Guadagnava bene, non era sfrutturato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:

Operaio pubblica video offensivi su TikTok contro l'azienda: perde il ricorso e resta senza lavoro

Licenziato per i video su TikTok in cui insulta l’azienda: fa ricorso, ma il tribunale gli dà torto. «Non c’è sfruttamento, stipendio sopra la media»