Operaio morto il cordoglio della politica | Perdere la vita sul lavoro è inaccettabile

La notizia della tragica morte del giovane triestino di 27 anni, deceduto questa mattina all'interno del cantiere di Fincantieri a Monfalcone, ha provocato una lunga lista di reazioni nel mondo della politica locale e non. Il cordoglio e la vicinanza alla famiglia è stata espressa da tutti i partiti in maniera trasversale, pur con delle differenze nell'analisi del fenomeno della sicurezza nei luoghi di lavoro. Da Fratelli d'Italia alla lista del presidente Fedriga, così come dal Partito democratico fino a Il Patto per l'Autonomia, la politica si stringe nell'abbraccio ai familiari. Le prime parole sono quelle del governatore e dell'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen. “A nome della Regione esprimiamo il più profondo cordoglio e la vicinanza dell'intera comunità del Friuli Venezia Giulia ai congiunti del giovane lavoratore tragicamente deceduto questa mattina a Monfalcone. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

