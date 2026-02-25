Il grande ciclismo scalda i motori ed è pronto a entrare nel vivo con le corse che da sempre regalano grandi emozioni. La stagione delle grandi classiche inizia con uno degli appuntamenti tradizionali del calendario internazionale. Si corre sabato 28 febbraio la Omloop-Nieuwsblad, corsa in linea giunta all’ottantunesima edizione. La gara, l’orario di inizio è previsto alle 11:15, prende il via da Gent e si conclude a Ninove dopo 207,2 chilometri. I corridori partecipanti si sfidano per decretare il nome di colui che nell’albo d’oro succederà al norvegese Soren Warenskjold, vincitore dello scorso anno davanti al francese Paul Magnier e al belga Jasper Philipsen. La prima delle classiche del pavé propone un percorso di una decina di chilometri più lungo rispetto a quello dello scorso anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Omloop Nieuwsblad 2026: il percorso ai raggi X. Grammont e Bosberg trampolini verso il successo

Leggi anche:

Riecco Van Aert: sabato il debutto stagionale alla Omloop Nieuwsblad 2026

Ciclismo, Wout Van Aert farà il suo debutto stagionale alla Omloop Nieuwsblad

Temi più discussi: Omloop Nieuwsblad 2026, la startlist provvisoria; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (23 Febbraio – 1 Marzo); Visma | Lease a Bike, gli uomini per Omloop Nieuwsblad, Kuurne e Samyn: doppio esordio stagionale per Wout Van Aert; Bahrain Victorious, Matej Mohoric l'uomo di punta per Omloop Nieuwsblad e Kuurne-Bruxelles-Kuurne di una squadra con più opzioni.

Ciclismo, Wout Van Aert farà il suo debutto stagionale alla Omloop NieuwsbladLa Visma | Lease a Bike ha annunciato il ritorno di Wout Van Aert. Dopo l’infortunio riportato a inizio gennaio all'Exact Cross di Mol, il belga sarà al ... oasport.it

Het Nieuwsblad: via alle classiche del pavè, il percorso e la programmazione tvLa Het Nieuwsblad sarà trasmessa in diretta dai canali Eurosport e dalle piattaforme Diuscovery Plus e HBO Max a partire dalle 13.30 di sabato 28 febbraio. it.blastingnews.com

Mathieu van der Poel inizierà la sua stagione su strada 2026 all’Omloop Nieuwsblad. - facebook.com facebook

Omloop Nieuwsblad 2026, al via una Soudal Quick-Step grandi firme con Paul Magnier, Jasper Stuyven e Dylan van Baarle x.com