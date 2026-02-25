Omicidio Verzeni pm | Sangare non è pazzo Insisto con l’ergastolo

Moussa Sangare va condannato all’ergastolo: “Non è pazzo e non ha agito a casaccio”. Resta questa la richiesta di condanna avanzata dal pm di Bergamo Emanuele Marchisio, a carico dell’italiano di origini maliane accusato dell’ omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. “L’omicidio era e resta pluriaggravato – ha affermato – Insisto con la richiesta della pena dell’ergastolo”. “Siamo di fronte a un narciso impenitente che ha deciso di sacrificare la vita umana al proprio ego – ha proseguito – che si è servito di Sharon per provare un’emozione”. “Non esiste la sofferenza a lui, non esiste il diritto degli altri, non esisteva e non è esistito il diritto di Sharon a condurre la propria vita”, ha sottolineato Pm: “Imputato conosce dettagli che solo aggressore può sapere”. Sangare “conosce dettagli che solo l’aggressore può conoscere: la coltellata che rimbalza” è un ‘dettaglio’ “che non è finito sui giornali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

