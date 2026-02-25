“Riteniamo che la pena decisa dalla Corte di Assise sia quella prevista dalla legge”. Lo ha detto Melody Verzeni, sorella di Sharon Verzeni, leggendo una nota a nome della famiglia dopo la sentenza di condanna all’ergastolo per Moussa Sangare per l’omicidio della donna. “Ringraziamo la Corte d’Assise per il giudizio giusto e obiettivo pronunciato con questa sentenza – ha affermato – Non ci dimenticheremo del lavoro svolto da pubblico ministero, dall’Arma dei Carabinieri e da quanti hanno lavorato per far emergere la verità. Un grazie anche ai giornalisti per il tempo loro dedicato a questa nostra vicenda”.”Un’ultima cosa la diciamo a Sharon. Sarei sempre viva, sappiamo che sei con noi tutti i giorni”, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Verzeni, la sorella di Sharon: "La pena inflitta è quella prevista dalla legge"

Leggi anche:

Omicidio di Sharon Verzeni, ergastolo per Moussa Sangare. La sorella della vittima: «Sarai sempre viva nei nostri cuori. Sappiamo che sei con noi tutti i giorni».

Omicidio Sharon Verzeni, il delitto ricostruito in aula: «Moussa Sangare quella sera era a caccia, cercava una preda vulnerabile»