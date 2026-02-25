Omicidio Verzeni | egastolo a Sangare era a caccia di una preda

AGI - La  Corte d'Assise di Bergamo  ha condannato all' ergastolo   Moussa Sangare, il 31enne imputato dell' omicidio di Sharon Verzeni  uccisa a coltellate il 30 luglio 2024 a  Terno d'Isola  (Bergamo). I giudici, presieduti da Patrizia Ingrascì, hanno riconosciuto tutte le  aggravanti della premeditazione, dei futili motivi  e della  minorata difesa  contestate dal pm Emanuele Marchisio, titolare delle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo. Il  processo per l'omicidio di Sharon Verzeni  il 16 gennaio scorso era stato aggiornato a oggi dalla  Corte d'Assise di Bergamo  che ha accolto la richiesta dell'avvocata  Tiziana Baciccia  di poter studiare gli atti del procedimento dopo essere stata nominata da pochi giorni dall'imputato per sostituire il precedente legale, Giacomo Maj. 🔗 Leggi su Agi.it

