AGI - La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato all' ergastolo Moussa Sangare, il 31enne imputato dell' omicidio di Sharon Verzeni uccisa a coltellate il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola (Bergamo). I giudici, presieduti da Patrizia Ingrascì, hanno riconosciuto tutte le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della minorata difesa contestate dal pm Emanuele Marchisio, titolare delle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo. Il processo per l'omicidio di Sharon Verzeni il 16 gennaio scorso era stato aggiornato a oggi dalla Corte d'Assise di Bergamo che ha accolto la richiesta dell'avvocata Tiziana Baciccia di poter studiare gli atti del procedimento dopo essere stata nominata da pochi giorni dall'imputato per sostituire il precedente legale, Giacomo Maj. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Omicidio Verzeni: egastolo a Sangare, "era a caccia di una preda"

Leggi anche:

Omicidio Sharon Verzeni, il delitto ricostruito in aula: «Moussa Sangare quella sera era a caccia, cercava una preda vulnerabile»

Omicidio Verzeni, il padre di Sharon al processo: “Per Sangare è una specie di teatrino”

Temi più discussi: L'omicidio di Sharon Verzeni, ergastolo a Moussa Sangare; Omicidio Verzeni, la nuova difesa di Sangare: Il Dna sulla bicicletta frutto di una contaminazione e i tempi non tornano, va assolto; Omicidio Sharon Verzeni, l’avvocata di Moussa Sangare deposita una memoria: Rianalizzati tutti gli elementi di prova; Criminali a tasche piene. Quei risarcimenti d'oro che i giudici garantiscono a rapinatori e violenti.

Omicidio di Sharon Verzeni, ergastolo a Moussa SangareLa sentenza della Corte d'Assise di Bergamo. La 33enne venne uccisa a coltellate nella note tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola ... rainews.it

Sharon Verzeni, Moussa Sangare condannato all’ergastolo per l’omicidio di Terno d’IsolaMoussa Sangare è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne assassina a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, il 30 luglio 2024. L’accusa aveva chiesto per l’uomo l’ ... ilfattoquotidiano.it

Omicidio Sharon Verzeni, ergastolo per Sangare La sentenza della Corte d'Assise di Bergamo, i familiari della vittima in lacrime... - facebook.com facebook

L'omicidio di Sharon Verzeni, ergastolo a Sangare. La decisione del tribunale di Bergamo. La 33enne è stata uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024 a Terno d'Isola #ANSA x.com