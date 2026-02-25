Omicidio Sharon Verzeni Sangare condannato all’ergastolo

È stato condannato all’ergastolo Moussa Sangare per l’omicidio di Sharon Verzeni, la giovane donna uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Lo ha stabilito la Corte d’Assise di Bergamo, presieduta da Patrizia Ingrascì, al termine di una camera di consiglio durata oltre quattro ore. La sentenza è stata pronunciata nel pomeriggio, in un’aula carica di tensione e silenzio, davanti ai familiari della vittima e alle parti coinvolte nel processo. I giudici hanno accolto la richiesta della pubblica accusa, riconoscendo la piena responsabilità dell’imputato per un delitto che aveva profondamente scosso la comunità bergamasca. Nel dispositivo letto in aula è stata confermata la pena massima prevista dall’ordinamento, a fronte della gravità dei fatti e delle modalità dell’aggressione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche:

Omicidio Sharon Verzeni, Moussa Sangare condannato all’ergastolo

Omicidio Sharon Verzeni, Moussa Sangare è stato condannato all’ergastolo

Omicidio Sharon Verzeni, il pm chiede l'ergastolo per Sangare: È un narciso impenitente

Temi più discussi: Omicidio Sharon Verzeni, l’avvocata di Moussa Sangare deposita una memoria: Rianalizzati tutti gli elementi di prova; Omicidio Verzeni, la nuova difesa di Sangare: Il Dna sulla bicicletta frutto di una contaminazione e i tempi non tornano, va assolto; Omicidio Sharon, la difesa di Sangare deposita una rianalisi degli elementi di prova; Omicidio Sharon, difesa Sangare deposita 'rianalisi' degli elementi di prova.

Omicidio Sharon Verzeni, Moussa Sangare è stato condannato all’ergastoloLa Corte d'Assise di Bergamo ha condannato in primo grado all'ergastolo Moussa Sangare per omicidio volontario aggravato ... fanpage.it

Omicidio Sharon Verzeni, Moussa Sangare condannato all’ergastoloLa sentenza della Corte d'assise di Bergamo per l’omicidio della donna uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024 a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. ilgiorno.it

LaPresse. . Moussa Sangare va condannato all’ergastolo. È questa la ferma richiesta avanzata dal pm di Bergamo, Emanuele Marchisio, a carico dell'uomo accusato del brutale omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate a Terno d’Isola nella notte tra il 29 - facebook.com facebook

Omicidio Verzeni, attesa per la sentenza. Il pm insiste sull'ergastoloa Sangare x.com