Omicidio Sharon Verzeni Moussa Sangare condannato all’ergastolo

Bergamo, 25 febbraio 2026 - Moussa Sangare è stato condannato all’ergastolo per l ' omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024 a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. j VIDEO La sentenza in diretta La richiesta della difesa: assoluzione. Moussa Sangare arriva in tribunale per il processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, Bergamo, 25 febbraio 2026. ANSAMICHELE MARAVIGLIA Tiziana Baccicca, la nuova avvocata di Moussa Sangare, aveva chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto e in subordine che sia contenuta la pena nei limiti edittali. L'avvocata ha voluto "ripercorre tutti quelli che sono stati gli atti d'indagine in modo obiettivo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

