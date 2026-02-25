omicidio sharon verzeni ergastolo a moussa sangare

Alla lettura della sentenza è scoppiata la commozione dei familiari della donna uccisa a Terno d'Isola nell'agosto 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

I giudici della corte d'Assise di Bergamo hanno condannato in primo grado all'ergastolo Moussa Sangare, italiano di origini maliane, imputato per l'omicidio di Sharon Verzeni

Il tribunale ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della minorata difesa