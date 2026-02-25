Omicidio Rosca chiesti 24 anni per il compagno di Maria

La donna era volata dalla finestra del suo appartamento a Riva del Garda. Inizialmente si pensava all'estremo gesto, poi è emersa una nuova versione La morte della 46enne Maria Rosca non fu suicidio. Ma fu lui, il compagno, a uccidere la donna, buttandola dalla finestra e facendola precipitare nel vuoto: è ciò di cui è convinta la Procura di Rovereto che, con l’accusa di omicidio volontario, ha chiesto 24 anni di carcere per Ion Gavrila, rumeno di 49 anni, tornato in patria subito dopo i fatti dichiarandosi sempre innocente. La tragedia risale al 30 gennaio 2022, con il corpo della donna caduto nel vuoto e poi schiantatosi al suolo in quel di viale Fiume, a Riva del Garda. Inizialmente, come detto, si è pensato all’estremo gesto, con la donna che aveva perso la vita dopo il ricovero in ospedale a Trento. Col passare del tempo, però, le cose hanno preso una piega diversa. Quello che sembrava un incidente non ha mai convinto del tutto gli investigatori della polizia, a partire dalle dichiarazioni del convivente della donna. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

