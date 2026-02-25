Omicidio Rosca chiesti 24 anni per il compagno di Maria

La donna era volata dalla finestra del suo appartamento a Riva del Garda. Inizialmente si pensava all'estremo gesto, poi è emersa una nuova versione La morte della 46enne Maria Rosca non fu suicidio. Ma fu lui, il compagno, a uccidere la donna, buttandola dalla finestra e facendola precipitare nel vuoto: è ciò di cui è convinta la Procura di Rovereto che, con l’accusa di omicidio volontario, ha chiesto 24 anni di carcere per Ion Gavrila, rumeno di 49 anni, tornato in patria subito dopo i fatti dichiarandosi sempre innocente. La tragedia risale al 30 gennaio 2022, con il corpo della donna caduto nel vuoto e poi schiantatosi al suolo in quel di viale Fiume, a Riva del Garda. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Uccise il compagno con una coltellata, chiesti 14 anni per Stella BoggioUn amore “tossico”, così è stato definito dall’accusa, fatto di costanti liti, culminato con l’aggressione per la quale Boggio si è sempre difesa...

Per l’omicidio Rosca chiesti 24 anni di carcere per Ion Gavrila.La Procura ha chiesto 24 anni di carcere per Ion Gavrila per l'omicidio di Rosca; il processo continua in attesa della sentenza. agenziagiornalisticaopinione.it

Omicidio Rosca, in aula il perito: "Caduta compatibile con una spinta". In corte d'assise a Trento nuova udienza del processo per la morte di Maria Rosca, caduta da una finestra della sua casa a Riva. Inizialmente rubricato come suicidio, ora vede imputato di f - facebook.com facebook

