omicidio rogoredo pisani ordina la destituzione immediata di cinturrino

“Subito via la divisa”: così il capo della Polizia, Vittorio Pisani, in un’intervista al Corriere della Sera, annuncia la destituzione dalla Polizia di Stato di Carmelo Cinturrino, fermato per l’omicidio volontario del pusher marocchino Abderrahim Mansouri nel bosco della droga di Rogoredo. Pisani spiega che l’azione disciplinare è immediata perché “chi tradisce la missione tradisce il giuramento alla Repubblica”, anche prima di un rinvio a giudizio. L’agente ha ammesso le responsabilità davanti al gip, dicendo: “Ho sbagliato, chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisa. Mansouri stava morendo e ho perso la testa”. Cinturrino nega invece di aver preso pizzo dai pusher. Il capo della Polizia precisa che restano da chiarire le posizioni di altri poliziotti coinvolti, per possibili contestazioni di favoreggiamento e omissione di soccorso. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

