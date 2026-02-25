Omicidio Mansouri il gip | Nessuno spirito collaborativo Cinturrino resta in carcere | I colleghi mi hanno infamato

Nessuno «spirito collaborativo» da parte di Carmelo Cinturrino nell’interrogatorio reso ieri. È quanto scrive il gip Domenico Santoro nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del poliziotto, accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri. Le ammissioni e le contestazioni Secondo il giudice, Cinturrino avrebbe ammesso soltanto «aspetti che risultavano» già accertati nel corso delle indagini, come l’aver alterato la scena del delitto collocando una pistola finta. Per il resto, le sue dichiarazioni vengono definite non credibili, in particolare in merito al colpo esploso che, a suo dire, sarebbe stato sparato con intento «intimidatorio» perché spaventato. I riscontri investigativi Nell’ordinanza si evidenzia inoltre come i presunti «metodi intimidatori» adottati durante le operazioni, negati dall’indagato, troverebbero conferma nelle testimonianze raccolte dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Leggi anche: Omicidio Mansouri, il gip: “Nessuno spirito collaborativo”. Cinturrino resta in carcere

Leggi anche: Carmelo Cinturrino resta in carcere per omicidio, il Gip: «Metodi intimidatori, nessun spirito collaborativo»»

Temi più discussi: Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto: sulla pistola c'è solo il dna di Cinturrino; Milano, l'agente Cinturrino fermato per omicidio volontario dello spacciatore ucciso a Rogoredo. Il pm: Poteva uccidere ancora e fuggire, ha diversi alloggi; Rogoredo, agente conferma ai pm: Cinturrino chiedeva soldi e droga; Omicidio Rogoredo, poliziotto si scusa: 'Ho perso la testa'. Ultime news.

Carmelo Cinturrino resta in carcere: «Smentisco ogni infamità che hanno tirato fuori i miei colleghi». Il Gip: «Metodi intimidatori»L’assistente capo del Commissariato Mecenate, Carmelo Cinturrino, rimane in carcere con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio ... leggo.it

Carmelo Cinturrino resta in carcere per omicidio, il Gip: «Metodi intimidatori, nessun spirito collaborativo»»Resta in carcere Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di polizia accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il ... msn.com

L'assistente capo è accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo - facebook.com facebook

Omicidio Rogoredo, cosa è successo a Mansouri: la ricostruzione delle due versioni x.com