omicidio giovanni iacconi il brasiliano va a processo

Il brasiliano coinvolto nell'omicidio di Giovanni Iacconi deve affrontare il processo perché si ritiene che abbia volontariamente evitato l’arresto. La procura sostiene di aver condotto ricerche approfondite, anche in Brasile, senza individuare un luogo preciso dove possa trovarsi. Le indagini si sono concentrate su diversi territori, ma senza successo. Ora, si attende la decisione del giudice sulla validità delle prove raccolte.

"Vi sono i presupposti per dimostrare che l’imputato si è sottratto volutamente alla cattura. E, secondo la procura, le ricerche sono state esaustive: in Brasile non è noto un luogo certo ove estenderle". E’ con questa convinzione che ieri il giudice ha rigettato l’istanza della difesa, confermando il decreto di latitanza e disponendo il rinvio a giudizio per il brasiliano 30enne - ad oggi ancora irreperibile -, accusato dell’ omicidio di Giovanni Iacconi, il 54enne trovato senza vita il 20 gennaio del 2024 nella casa di famiglia ad Acquabuona di Pavullo. Il processo a carico del giovane inizierà dinanzi alla Corte d’Assise il prossimo 15 maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

OMICIDIO IACCONI, IL 30ENNE BRASILIANO LATITANTE ANDRA’ A PROCESSONel video l’intervista all’avvocato Simone Agnoletto Prenderà il via il 15 maggio davanti alla Corte d’Assise il processo a carico del 30enne brasiliano accusato di aver ucciso Giovanni Iacconi, il 54 ... tvqui.it

Omicidio Iacconi, la difesa: Decreto di latitanza nulloLe ricerche effettuate all’epoca non furono esaustive e non furono estese in Brasile, seppur fosse noto che l’imputato era fuggito nel suo paese d’origine, tanto che era stato localizzato in un luogo ... ilrestodelcarlino.it

