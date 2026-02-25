Omicidio del pusher da parte di un poliziotto giornalista preso a sassate

Presi a sassate da un gruppo mentre erano impegnati in una diretta al boschetto di Rogoredo per raccontare le ultime novità sull’omicidio di un pusher da parte di un poliziotto. È quanto accaduto lunedì sera al giornalista Riccardo Barlacchi e all’operatore Cristiano Negri di Antenna 3. I due non hanno riportato ferite, mentre il mezzo della troupe è stato seriamente danneggiato. Al presidente di ALG si è unito anche il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana che ha espresso piena solidarietà al collega Riccardo Barlacchi, iscritto all’Odg Toscana e giornalista di Telelombardia.“Siamo di fronte a un episodio di inaudita gravità, che rappresenta un attacco diretto al diritto di cronaca e alla libertà di informazione. Minacce e intimidazioni, già denunciate in passato dal collega, non possono e non devono mai sfociare nella violenza fisica”. “Colpire dei giornalisti mentre svolgono il proprio lavoro significa colpire il diritto dei cittadini a essere informati”, commenta il presidente di Odg Toscana, Giampaolo Marchini. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Cinturrino resta in carcere, convalidato l’arresto per l'omicidio del pusher di Rogoredo: Ho perso la testa, poi la messainscenaIl poliziotto 41enne ha confermato la ricostruzione degli inquirenti, ma ha negato di aver mai chiesto il pizzo ai pusher. Il capo della polizia Pisani: Va destituito subito, ha tradito il giuramento ... quotidiano.net

Rogoredo, poliziotto confessa l’omicidio del pusher Mansouri: Chiedo scusa. I colleghi lo accusano di violenze e abusi: Usò un martello contro un disabileSotto inchiesta Carmelo Cinturrino per l’uccisione del 28enne Abderrahim Mansouri. Ammette lo sparo e la messinscena, nega il giro di spaccio. I colleghi al pm: Chiedeva soldi e droga ai tossici, usa ... affaritaliani.it

