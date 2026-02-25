Oltre 60mila imprese coinvolte e un miliardo di Iva evasa | i dettagli dell' operazione Cash Back della finanza - VIDEO

La vasta indagine del comando provinciale dei militari, coordinata dalla locale procura, che ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale e internazionale SENIGALLIA - Si è conclusa una vasta indagine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, che ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale e internazionale. L’operazione denominata Cash Back, condotta dalla Tenenza di Senigallia, ha consentito di individuare e di incidere su un sistema criminale ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro, operando tra Italia ed estero. Complessivamente, a oggi, nel corso delle due operazioni Fast and Clean e Cash Back, sono state denunciate 281 persone, tre delle quali arrestate, e sono stati emessi provvedimenti di sequestro preventivo per oltre un miliardo di euro ed eseguiti con il sequestro di circa 50 milioni di euro (tra contanti, somme depositate su conti bancari, titoli, beni di lusso, immobili di pregio, complessi artigianali e industriali e automezzi). 🔗 Leggi su Anconatoday.it

