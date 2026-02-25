Olimpiadi estive 2040 in Lombardia l' idea di Attilio Fontana

La proposta del presidente lombardo: "Adesso tutti vogliono salire sul carro dei vincitori, ma se vogliamo garantire successo, dobbiamo farle in Lombardia" Le Olimpiadi estive del 2040 in Lombardia. È questa la proposta lanciata dal presidente della Regione, che a margine di un evento ha rilanciato l’idea di candidare il territorio dopo l’esperienza dei Giochi invernali. "I risultati di queste Olimpiadi invernali sono stati eccellenti e per questo credo che debba essere scelta la Lombardia come sede delle Olimpiadi estive 2040" ha dichiarato Fontana parlando con i cronisti. Secondo il governatore, l’eventuale candidatura richiederebbe nuovi investimenti, a partire da Milano e dalle altre sedi che dovessero essere individuate. "Sicuramente si dovrebbero fare nuovi investimenti. A Milano, come dovrebbero anche essere fatti in tutte le sedi che dovessero essere scelte. E comunque noi abbiamo dimostrato che tanti investimenti li abbiamo fatti e non li abbiamo fatti neanche pagare al pubblico, quindi forse questo potrebbe essere il vantaggio anche per il pubblico" ha aggiunto. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

