Olimpiadi | come l’intelligenza artificiale ha cambiato per sempre lo sport

L’indagine. Ci eravamo abituati a pensare ai Giochi Olimpici come al regno del sudore, del talento e soprattutto dell’imprevisto. E invece, alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, tra sci, ghiaccio e adrenalina, un altro protagonista ha fatto il suo ingresso definitivo: l’algoritmo. Silenzioso, invisibile, ma decisivo. Non è un fenomeno episodico. Secondo Fortune Business Insights, il mercato globale dell’intelligenza artificiale applicata allo sport, valutato 1,22 miliardi di dollari nel 2025, salirà a 1,43 miliardi nel 2026 per poi raggiungere i 5,01 miliardi entro il 2034, con una crescita del +310% e un CAGR del +16,9% in dieci anni. A trainare questa espansione sono soprattutto i processi decisionali basati sui dati per migliorare le performance atletiche, insieme alle nuove soluzioni di fan engagement potenziate dall’AI. L’analisi predittiva è ormai utilizzata per prevedere infortuni, calibrare i carichi di allenamento e supportare lo sviluppo a lungo termine degli atleti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

