Oleoturismo l' Umbria tra le più visitate dai turisti internazionali | Cena negli uliveti e visite ai frantoi

Tutti i dati e i Paesi interessati secondo il "Rapporto sul Turismo dell’Olio" promosso da Associazione Nazionale Città dell’Olio, Coldiretti e Unaprol L’oleoturismo in Italia, con l’Umbria tra le migliori quattro regioni a livello nazionale, cresce con decisione e si conferma tra i segmenti più dinamici del turismo enogastronomico. Tra il 2021 e il 2024 la partecipazione alle esperienze legate all’olio extravergine di oliva è aumentata del 37,1% e 7 italiani su 10 lo considerano un simbolo del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale. Il trend si inserisce nell’espansione globale del turismo del gusto, con interesse di oltre il 55% tra tedeschi, francesi, americani, inglesi e austriaci che vorrebbero venire in Italia per fare un viaggio all’insegna di esperienze enogastronomiche nei prossimi anni. È quanto emerge dal Secondo Rapporto sul Turismo dell’Olio promosso da Associazione Nazionale Città dell’Olio, Coldiretti e Unaprol, curato da Roberta Garibaldi, che evidenzia la crescente strutturazione dell’oleoturismo come esperienza culturale, educativa e immersiva. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche:

Umbria "Cuore Verde", boom di turisti in tutte le città: ecco i dati sulle visite nei territori umbri

Le case di Fraine sono tra le più richieste dai compratori internazionali: cresce fortemente l’interesse per Celenza sul Trigno

Argomenti discussi: L'oleoturismo leva di marketing soprattutto all'estero; Il turismo enogastronomico in Umbria punta sulla qualità certificata.

In Italia cresce l’oleoturismo: +37,1%L'oleoturismo in Italia cresce con decisione e si conferma tra i segmenti più dinamici del turismo enogastronomico. secolo-trentino.com

L’olio è sempre più turismo: anche in Campania crescono gli appassionatiNapoli, 25 Febbraio - L'oleoturismo in Italia cresce con decisione e si conferma tra i segmenti più dinamici dei tour enogastronomici. Tra il 2021 e il 2024 ... sciscianonotizie.it